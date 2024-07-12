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Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка

2 Отзывы
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0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 1
0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 2
0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 1
  • 0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 2
  • 0888072232525, Виниловая пластинка Gibbons, Billy, Hardware - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка

12.07.2024
Олег

Достоинства:
В основе Hardware лежит старый-добрый блюз-рок с хриплым вокалом и гитарой Билли Гиббонса. Альбом не оставит никого равнодушным . Сюда вошли 12 очень разнообразных композиций и среди них нет проходных . Издание выпущено в Евросоюзе в неразворотном конверте . Звук получился качественный .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Шикарный альбом , очень понравился . По стилю не совсем ZZ Top . Тяжёлый блюз с кантри в современной обработке .
Рекомендую к преобретению .
23.02.2024
Елена

Достоинства:
Это третий сольный проэкт лидера рок-группы ZZ Top Билли Гиббонса . Альбом увидел свет в 2021 году . Блюз-рок остаётся главной составляющей альбома , он очень близок к ранним альбомам . Пластинка издана в Евросоюзе в разворотном конверте на черной виниловой массе . По звуку все в порядке .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
Альбом посвящен памяти Джо Харди , звукооператора группы ZZ Top с 1985 года и умершего в 2019 году .
Рекомендую к преобретению всем поклонникам ZZ Top . Цена на Котофото выше всяких похвал .



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.07.2024
Олег

Достоинства:
В основе Hardware лежит старый-добрый блюз-рок с хриплым вокалом и гитарой Билли Гиббонса. Альбом не оставит никого равнодушным . Сюда вошли 12 очень разнообразных композиций и среди них нет проходных . Издание выпущено в Евросоюзе в неразворотном конверте . Звук получился качественный .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Шикарный альбом , очень понравился . По стилю не совсем ZZ Top . Тяжёлый блюз с кантри в современной обработке .
Рекомендую к преобретению .
23.02.2024
Елена

Достоинства:
Это третий сольный проэкт лидера рок-группы ZZ Top Билли Гиббонса . Альбом увидел свет в 2021 году . Блюз-рок остаётся главной составляющей альбома , он очень близок к ранним альбомам . Пластинка издана в Евросоюзе в разворотном конверте на черной виниловой массе . По звуку все в порядке .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
Альбом посвящен памяти Джо Харди , звукооператора группы ZZ Top с 1985 года и умершего в 2019 году .
Рекомендую к преобретению всем поклонникам ZZ Top . Цена на Котофото выше всяких похвал .


Billy Gibbons - Hardware (0888072232525) виниловая пластинка - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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