Gabin - Gabin (coloured) (8054110175099) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabin
Альбом (сингл)
Gabin
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 617153
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Загружаем...
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8054110175099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabin
Альбом (сингл)
Gabin
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
La Maison, Une Histoire D'Amoure, Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap, Delire Et Passion, Sweet Sadness, Mille Et Une Nuit Des Desires, Urban Night, Gabin Vs Cal's Bluedo, Azul Anil, Terra Pura, House Trip, La Maison (Di Battista's Dream)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gabin - Gabin (coloured) (8054110175099) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Maison, Une Histoire D'Amoure, Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap, Delire Et Passion, Sweet Sadness, Mille Et Une Nuit Des Desires, Urban Night, Gabin Vs Cal's Bluedo, Azul Anil, Terra Pura, House Trip, La Maison (Di Battista's Dream)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8054110175099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabin
Альбом (сингл)
Gabin
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
La Maison, Une Histoire D'Amoure, Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap, Delire Et Passion, Sweet Sadness, Mille Et Une Nuit Des Desires, Urban Night, Gabin Vs Cal's Bluedo, Azul Anil, Terra Pura, House Trip, La Maison (Di Battista's Dream)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Maison, Une Histoire D'Amoure, Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap, Delire Et Passion, Sweet Sadness, Mille Et Une Nuit Des Desires, Urban Night, Gabin Vs Cal's Bluedo, Azul Anil, Terra Pura, House Trip, La Maison (Di Battista's Dream)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
шикарное издание шикарного альбома!
Gabin - Gabin (coloured) (8054110175099) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gabin - Gabin (coloured) (8054110175099) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
шикарное издание шикарного альбома!