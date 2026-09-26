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Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 3
Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Trilogy (picture)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 3
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538720556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Trilogy (picture)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Endless Enigma (Part One), Fugue, The Endless Enigma (Part Two), From The Beginning, The Sheriff, Hoedown, Trilogy, Living Sin, Abaddons Bolero
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка

Trilogy — третий студийный альбом английской группы Emerson, Lake &amp;amp; Palmer, выпущенный в 1972 году. Композиция Hoedown представляет собой переработку фрагмента из балета «Родео» Аарона Копленда. В честь баллады From the Beginning позже была названа автобиография Грега Лейка.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538720556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Trilogy (picture)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Endless Enigma (Part One), Fugue, The Endless Enigma (Part Two), From The Beginning, The Sheriff, Hoedown, Trilogy, Living Sin, Abaddons Bolero
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Trilogy — третий студийный альбом английской группы Emerson, Lake &amp;amp; Palmer, выпущенный в 1972 году. Композиция Hoedown представляет собой переработку фрагмента из балета «Родео» Аарона Копленда. В честь баллады From the Beginning позже была названа автобиография Грега Лейка.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Trilogy (picture) (4050538720556) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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