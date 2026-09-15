Top.Mail.Ru
David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 1
David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 2
David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Live In Stockholm 1984
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 1
  • David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 2
  • David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5065010091986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Live In Stockholm 1984
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out Of Here, Love On The Air, Mihalis, Cuise, Short And Sweet, Run Like Hell, Out Of The Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Ricght
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка

"Live In Stockholm 1984" - концертная запись Дэвида Гилмора, выпущенная в 2022 году. Релиз содержит запись концерта в Стокгольме в 1984 году в рамках сольного тура Гилмора по альбому "About Face". Альбом включает в себя сольные композиции Гилмора и известные хиты Pink Floyd. Концертный бутлег. Издание на двойном черном виниле. Дэвид Гилмор - британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. Помимо работы в составе группы, Гилмор выступал в качестве рекорд-продюсера различных артистов и сделал успешную сольную карьеру. Также Гилмор занимается благотворительностью. В 2003 году он был произведен в чин Командора ордена Британской империи за служение музыке и благотворительности, а также награжден премией "Выдающийся вклад" на церемонии Q Awards 2008.

Отзывы о товаре David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5065010091986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Live In Stockholm 1984
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out Of Here, Love On The Air, Mihalis, Cuise, Short And Sweet, Run Like Hell, Out Of The Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Ricght
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Live In Stockholm 1984" - концертная запись Дэвида Гилмора, выпущенная в 2022 году. Релиз содержит запись концерта в Стокгольме в 1984 году в рамках сольного тура Гилмора по альбому "About Face". Альбом включает в себя сольные композиции Гилмора и известные хиты Pink Floyd. Концертный бутлег. Издание на двойном черном виниле. Дэвид Гилмор - британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. Помимо работы в составе группы, Гилмор выступал в качестве рекорд-продюсера различных артистов и сделал успешную сольную карьеру. Также Гилмор занимается благотворительностью. В 2003 году он был произведен в чин Командора ордена Британской империи за служение музыке и благотворительности, а также награжден премией "Выдающийся вклад" на церемонии Q Awards 2008.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...