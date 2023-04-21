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Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка

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Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 1
Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 2
Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 3
Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Gamma Ray
Альбом (сингл)
Skeletons & Majesties
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 1
  • Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 2
  • Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 3
  • Gamma Ray - Skeletons &amp; Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615794
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Gamma Ray
Альбом (сингл)
Skeletons & Majesties
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка

Ограниченный тираж прозрачных виниловых пластинок. Skeletons &amp;amp;amp; Majesties - мини-альбом 2011 года немецкой пауэр-метал-группы Gamma Ray. Песни были записаны в период с ноября 2010 по февраль 2011 года на студии Hammer Recording Studios в Гамбурге.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Gamma Ray
Альбом (сингл)
Skeletons & Majesties
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ограниченный тираж прозрачных виниловых пластинок. Skeletons &amp;amp;amp; Majesties - мини-альбом 2011 года немецкой пауэр-метал-группы Gamma Ray. Песни были записаны в период с ноября 2010 по февраль 2011 года на студии Hammer Recording Studios в Гамбурге.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gamma Ray - Skeletons & Majesties (coloured) (4029759177470) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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