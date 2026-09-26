Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка
Fuse - одиннадцатый студийный альбом британского дуэта Everything but the Girl, выпущенный 21 апреля 2023 года. Это их первый релиз спустя почти 24 года после Temperamental (1999). В Великобритании пластинка дебютировала на третьем месте в UK Albums Chart. Издание на черном виниле содержит четырехстраничный вкладыш с текстами песен. Британский дуэт Everything But The Girl был основан в 1982 году Трэйси Торн (вокал) и Беном Уоттом (музыка). Группа имела четыре хита в топ-10 и 12 в топ-40 в Британии и получила много золотых и платиновых наград. Их кавер на I Don’t Want to Talk About It и ремикс на Missing были № 3 и № 2 в США и Великобритании соответственно и принесли им номинацию на Brit Award. Группа прекратила свою деятельность в 2000 году, когда Торн объявила, что больше не будет выступать вживую. Однако в ноябре 2022 года Торн и Уотт объявили о записи нового альбома.
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