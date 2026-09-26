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Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка

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Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 1
Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 2
Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615781
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка

Fuse - одиннадцатый студийный альбом британского дуэта Everything but the Girl, выпущенный 21 апреля 2023 года. Это их первый релиз спустя почти 24 года после Temperamental (1999). В Великобритании пластинка дебютировала на третьем месте в UK Albums Chart. Издание на черном виниле содержит четырехстраничный вкладыш с текстами песен. Британский дуэт Everything But The Girl был основан в 1982 году Трэйси Торн (вокал) и Беном Уоттом (музыка). Группа имела четыре хита в топ-10 и 12 в топ-40 в Британии и получила много золотых и платиновых наград. Их кавер на I Don’t Want to Talk About It и ремикс на Missing были № 3 и № 2 в США и Великобритании соответственно и принесли им номинацию на Brit Award. Группа прекратила свою деятельность в 2000 году, когда Торн объявила, что больше не будет выступать вживую. Однако в ноябре 2022 года Торн и Уотт объявили о записи нового альбома.

Отзывы о товаре Everything But The Girl - Fuse (0602448946546) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Fuse - одиннадцатый студийный альбом британского дуэта Everything but the Girl, выпущенный 21 апреля 2023 года. Это их первый релиз спустя почти 24 года после Temperamental (1999). В Великобритании пластинка дебютировала на третьем месте в UK Albums Chart. Издание на черном виниле содержит четырехстраничный вкладыш с текстами песен. Британский дуэт Everything But The Girl был основан в 1982 году Трэйси Торн (вокал) и Беном Уоттом (музыка). Группа имела четыре хита в топ-10 и 12 в топ-40 в Британии и получила много золотых и платиновых наград. Их кавер на I Don’t Want to Talk About It и ремикс на Missing были № 3 и № 2 в США и Великобритании соответственно и принесли им номинацию на Brit Award. Группа прекратила свою деятельность в 2000 году, когда Торн объявила, что больше не будет выступать вживую. Однако в ноябре 2022 года Торн и Уотт объявили о записи нового альбома.
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Отзывы


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