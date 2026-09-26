Abba, The Visitors (0602527346540) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Abba, The Visitors (0602527346540) виниловая пластинка
Переиздание восьмого студийного альбома The Visitors шведского квартета ABBA. Эта пластинка является последней в дискографии группы, она была выпущена в 1981 году. Альбом был первым, выпущенным не на виниле, а на CD, кроме того, он был запрещен в СССР. ABBA - шведский квартет, активно выступавший в 1972-1982 годах (назван по первым буквам участников коллектива). Группа считается одной из самых популярных среди эстрадных исполнителей, её альбомы разошлись тиражом в 350 миллионов копий. За время своего существования команда выпустила 8 студийных пластинок, 1 концертный альбом и несколько сборников песен. 15 марта 2010 года коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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