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Дальномер лазерный INFINITER 100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный INFINITER 100

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Дальномер лазерный INFINITER 100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613524
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Характеристики

Бренд
Infiniter
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Высота, см
5
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
115х46х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-100
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
3
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х5
Вес, г.
100

Описание товара Дальномер лазерный INFINITER 100

Современный высокоточный измерительный инструмент, который по достоинству оценят профессионалы и домашние умельцы. Главным преимуществом лазерного дальномера является выгодное соотношение цены и качества. Прибор оснащен широким набором функций, удобен в эксплуатации, имеет надежно защищенный корпус. Благодаря встроенному уклономеру вы сможете вычислять горизонтальное и вертикальное положение от места установки прибора до объекта. Эта функция будет весьма полезна при проведении геодезических и строительных работ. Даже наличие преграды (например, столба или дерева) не помешает определить высоту объекта и расстояние до него. INFINITER 100 можно использовать для работы в помещении и на улице. Класс защиты корпуса имеет самый актуальный из существующих на сегодняшний день стандартов — IP 54. Лазерный дальномер с такой степенью пылевлагозащиты защищен от попадания внутрь пыли и брызг.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный INFINITER 100




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Характеристики
Бренд
Infiniter
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Высота, см
5
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
115х46х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-100
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Развернуть
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
3
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Современный высокоточный измерительный инструмент, который по достоинству оценят профессионалы и домашние умельцы. Главным преимуществом лазерного дальномера является выгодное соотношение цены и качества. Прибор оснащен широким набором функций, удобен в эксплуатации, имеет надежно защищенный корпус. Благодаря встроенному уклономеру вы сможете вычислять горизонтальное и вертикальное положение от места установки прибора до объекта. Эта функция будет весьма полезна при проведении геодезических и строительных работ. Даже наличие преграды (например, столба или дерева) не помешает определить высоту объекта и расстояние до него. INFINITER 100 можно использовать для работы в помещении и на улице. Класс защиты корпуса имеет самый актуальный из существующих на сегодняшний день стандартов — IP 54. Лазерный дальномер с такой степенью пылевлагозащиты защищен от попадания внутрь пыли и брызг.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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