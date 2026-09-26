Дальномер лазерный INFINITER 100
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Характеристики
Описание товара Дальномер лазерный INFINITER 100
Современный высокоточный измерительный инструмент, который по достоинству оценят профессионалы и домашние умельцы. Главным преимуществом лазерного дальномера является выгодное соотношение цены и качества. Прибор оснащен широким набором функций, удобен в эксплуатации, имеет надежно защищенный корпус. Благодаря встроенному уклономеру вы сможете вычислять горизонтальное и вертикальное положение от места установки прибора до объекта. Эта функция будет весьма полезна при проведении геодезических и строительных работ. Даже наличие преграды (например, столба или дерева) не помешает определить высоту объекта и расстояние до него. INFINITER 100 можно использовать для работы в помещении и на улице. Класс защиты корпуса имеет самый актуальный из существующих на сегодняшний день стандартов — IP 54. Лазерный дальномер с такой степенью пылевлагозащиты защищен от попадания внутрь пыли и брызг.
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