Дальномер лазерный RGK D30
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Характеристики
Описание товара Дальномер лазерный RGK D30
Лазерный дальномер RGK D30 приходит на смену обычному измерительному метру, позволяя просто и точно измерять расстояния от 30 см до 30 метров. С его помощью вы легко и быстро обмерите практически любое помещение, даже высоту потолка и глубину ниш. При этом вам не понадобится ни помощь напарника, придерживающего край рулетки, ни долгое и трудоёмкое исправление неточностей: погрешность измерения лазерным дальномером составляет всего 2 мм, что сопоставимо с ошибкой деления обычного метра. Функционал RGK D30 максимально облегчает проведение измерений: расчёт площади прямоугольника по двум измерениям; в режиме непрерывных измерений вы можете точно измерять расстояние до угла с помощью функции максимум или кратчайшее истинное расстояние до удалённого объекта с помощью функции минимум. Память RGK D30 позволяет сохранять до 10 значений с возможностью доступа к ним в любое время. При заполнении памяти новые значения заменяют самые старые. Дисплей прибора имеет две строки для отображения измеряемых значений и все необходимые индикаторы, оснащён подсветкой для комфортной работы при плохом освещении. Корпус прибора выполнен из качественного пластика, управление осуществляется с помощью пяти резиновых кнопок – удобно и просто. Лазерная рулетка RGK D30 надёжно защищена от пыли и влаги и соответствует стандарту защиты IP40. Питание осуществляется от двух стандартных батареек ААА, так что у вас не возникнет никаких проблем с заряжением вашего дальномера.
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