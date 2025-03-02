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Дальномер лазерный Condtrol Vector 80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Condtrol Vector 80

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Дальномер лазерный Condtrol Vector 80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 830 руб.  6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265537
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-80
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
250

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 80

Лазерная рулетка CONDTROL Vector 80 может измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве, благодаря встроенному 3D- акселерометру. Таким образом, вы сможете всего по двум замерам определить длину отрезка, проходящего сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор).

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Vector 80

Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Приехало быстро, отличный дальномер, все соответствует описанию! ПО также интуитивно понятно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дальномер, долго держит заряд аккумулятора



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-80
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерная рулетка CONDTROL Vector 80 может измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве, благодаря встроенному 3D- акселерометру. Таким образом, вы сможете всего по двум замерам определить длину отрезка, проходящего сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Приехало быстро, отличный дальномер, все соответствует описанию! ПО также интуитивно понятно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дальномер, долго держит заряд аккумулятора


Дальномер лазерный Condtrol Vector 80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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