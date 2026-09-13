Дальномер лазерный Xiaomi BHR5596GL 2кл.лаз. 680нм цв.луч. красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711293
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Характеристики
Бренд
Bluetooth
да
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
8
Вычисление площади
да
Габариты, мм
21x80x35
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-40/-
Длина волны, нм
630-680
Длина, м
8
Класс лазера
2
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
3
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
3.5
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Дальномер лазерный Xiaomi BHR5596GL 2кл.лаз. 680нм цв.луч. красный
Умный лазерный дальномер-рулетка Xiaomi BHR5596GL служит для измерения расстояния до цели. Единица измерения - м/фут. Дальномер обладает высокой точностью. Зарядка порта Type-C может использоваться 3000 раз после полной зарядки.
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Бренд
Bluetooth
да
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
8
Вычисление площади
да
Габариты, мм
21x80x35
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-40/-
Длина волны, нм
630-680
Длина, м
8
Класс лазера
2
Развернуть
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
3
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
3.5
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Умный лазерный дальномер-рулетка Xiaomi BHR5596GL служит для измерения расстояния до цели. Единица измерения - м/фут. Дальномер обладает высокой точностью. Зарядка порта Type-C может использоваться 3000 раз после полной зарядки.
Дальномер лазерный Xiaomi BHR5596GL 2кл.лаз. 680нм цв.луч. красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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