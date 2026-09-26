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Мобильный телефон Maxvi B35 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Maxvi B35 Black

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Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 13
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 14
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 15
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 16
Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2500
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi B35 Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613040
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
500
Габариты
143x61,5x13,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B35 Black

Стильный кнопочный телефон с большим экраном (3,5”) и функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях. Maxvi B35 оснащён ярким фонариком, громким динамиком и ёмкой батарей 2500 мАч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B35 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
500
Габариты
143x61,5x13,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный кнопочный телефон с большим экраном (3,5”) и функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях. Maxvi B35 оснащён ярким фонариком, громким динамиком и ёмкой батарей 2500 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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