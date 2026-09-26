Колонки Sven SPS-606 2x3W Black
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Разъем для наушников
есть
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 550 руб. 3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
8.7
Дополнительно
выключатель питания на передней панели
Мощность
2x3 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
8.5
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Разъем для наушников
есть
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х7
Вес, кг.
1
Описание товара Колонки Sven SPS-606 2x3W Black
SVEN SPS-606 - колонки 2.0 с питанием от сети, суммарной мощностью 6 Вт, разъёмом для наушников и глянцевой чёрной передней панелью. Акустическая система предназначена для воспроизведения музыки, озвучивания игр и фильмов, имеет встроенный усилитель и магнитное экранирование динамиков.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
8.7
Дополнительно
выключатель питания на передней панели
Мощность
2x3 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
8.5
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Разъем для наушников
есть
Входы
3.5 Jack
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Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6 Вт
Страна производитель
Китай
SVEN SPS-606 - колонки 2.0 с питанием от сети, суммарной мощностью 6 Вт, разъёмом для наушников и глянцевой чёрной передней панелью. Акустическая система предназначена для воспроизведения музыки, озвучивания игр и фильмов, имеет встроенный усилитель и магнитное экранирование динамиков.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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