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Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка

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Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Taking Over
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538676983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Taking Over
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Deny The Cross, Wrecking Crew, Fear His Name, Use Your Head, Fatal If Swallowed, Powersurge, In Union We Stand, Electro-Violence, Overkill II (The Nightmare Continues)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка

Альбом ветеранов американской трэш-металлической сцены.

Отзывы о товаре Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538676983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Taking Over
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Deny The Cross, Wrecking Crew, Fear His Name, Use Your Head, Fatal If Swallowed, Powersurge, In Union We Stand, Electro-Violence, Overkill II (The Nightmare Continues)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Альбом ветеранов американской трэш-металлической сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - Taking Over (Half Speed) (coloured) (4050538676983) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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