Top.Mail.Ru
Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 1
Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 2
Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 3
Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
Тайминги
32-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 2
  • Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 3
  • Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605016
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров, энтузиастов и создателей контента, которые собирают или модернизируют высокопроизводительную систему на базе новейшей платформы. С объёмом 32 ГБ (2x16 ГБ) и экстремальной частотой 7000 МГц он идеально справляется с играми в разрешениях 1440p и 4K, где высокая пропускная способность памяти напрямую влияет на стабильность высокого фреймрейта, особенно в связке с мощными видеокартами. Он также отлично подойдёт для работы с тяжёлыми проектами в программах монтажа, 3D-рендеринга и виртуализации, где важна как высокая скорость обработки данных, так и достаточный объём для комфортной многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счёт изменённой архитектуры. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или компактных ПК он не подходит. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, и для её установки требуется материнская плата с соответствующими разъёмами, выпущенная для процессоров Intel 12-го поколения и новее или для платформ AMD на базе AM5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет суммарный объём 32 ГБ, организованный в два модуля по 16 ГБ каждый, что является оптимальным балансом для подавляющего большинства современных требовательных задач. Заявленная частота 7000 МГц относится к пиковым показателям и обеспечивает очень высокую пропускную способность подсистемы памяти. В играх это может вылиться в прирост минимального FPS и снижение задержек, особенно в CPU-зависимых сценариях и киберспортивных дисциплинах, а в профессиональных приложениях ускорит обработку больших массивов данных и финальный рендер.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL32, что указывает на достаточно низкую латентность для такой высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между скоростью передачи данных и задержками. Для стабильной работы на номинальных 7000 МГц используется повышенное напряжение, типичное для высокочастотных модулей DDR5. Ключевая особенность – поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически и безопасно загрузить в BIOS материнской платы все необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения для достижения заявленных характеристик без ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760 и аналогичных для платформы LGA 1700, а также с платами AMD на чипсетах X670, B650 для сокета AM5. Для выхода на частоту 7000 МГц необходима плата с качественной топологией разводки памяти (часто это модели среднего и высокого ценового сегмента) и, возможно, обновлённая версия BIOS/UEFI. Следует проверить официальный список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной материнской платы, чтобы гарантировать стабильность работы на максимальной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критически важно для долговременной стабильной работы на высоких частотах под нагрузкой. Дизайн радиаторов может быть довольно высоким, поэтому перед покупкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с установленным башенным процессорным кулером, особенно при установке в слоты, ближайшие к сокету CPU. Данная модель, судя по артикулу, не имеет RGB-подсветки, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих систем, где важен чистый вид и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является обязательным условием для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано большинством производителей. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание разных наборов даже с одинаковыми номиналами может привести к нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это высокая планка вхождения: для работы на 7000 МГц нужна не просто плата с DDR5, а модель с хорошими цепями питания памяти и, желательно, процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На платах бюджетного сегмента память может стабильно работать только на более низких, стандартных для DDR5 частотах, например, 4800 МГц. Этот комплект – выбор для тех, кто целенаправленно выжимает максимум из своей системы и понимает ценность высокой частоты ОЗУ. Если ваши задачи не столь требовательны к пропускной способности, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 5600-6000 МГц и сэкономить, не потеряв в комфорте.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
7000
Пропускная способность, Мб/с
56000
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров, энтузиастов и создателей контента, которые собирают или модернизируют высокопроизводительную систему на базе новейшей платформы. С объёмом 32 ГБ (2x16 ГБ) и экстремальной частотой 7000 МГц он идеально справляется с играми в разрешениях 1440p и 4K, где высокая пропускная способность памяти напрямую влияет на стабильность высокого фреймрейта, особенно в связке с мощными видеокартами. Он также отлично подойдёт для работы с тяжёлыми проектами в программах монтажа, 3D-рендеринга и виртуализации, где важна как высокая скорость обработки данных, так и достаточный объём для комфортной многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счёт изменённой архитектуры. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или компактных ПК он не подходит. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, и для её установки требуется материнская плата с соответствующими разъёмами, выпущенная для процессоров Intel 12-го поколения и новее или для платформ AMD на базе AM5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет суммарный объём 32 ГБ, организованный в два модуля по 16 ГБ каждый, что является оптимальным балансом для подавляющего большинства современных требовательных задач. Заявленная частота 7000 МГц относится к пиковым показателям и обеспечивает очень высокую пропускную способность подсистемы памяти. В играх это может вылиться в прирост минимального FPS и снижение задержек, особенно в CPU-зависимых сценариях и киберспортивных дисциплинах, а в профессиональных приложениях ускорит обработку больших массивов данных и финальный рендер.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL32, что указывает на достаточно низкую латентность для такой высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между скоростью передачи данных и задержками. Для стабильной работы на номинальных 7000 МГц используется повышенное напряжение, типичное для высокочастотных модулей DDR5. Ключевая особенность – поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически и безопасно загрузить в BIOS материнской платы все необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения для достижения заявленных характеристик без ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760 и аналогичных для платформы LGA 1700, а также с платами AMD на чипсетах X670, B650 для сокета AM5. Для выхода на частоту 7000 МГц необходима плата с качественной топологией разводки памяти (часто это модели среднего и высокого ценового сегмента) и, возможно, обновлённая версия BIOS/UEFI. Следует проверить официальный список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной материнской платы, чтобы гарантировать стабильность работы на максимальной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критически важно для долговременной стабильной работы на высоких частотах под нагрузкой. Дизайн радиаторов может быть довольно высоким, поэтому перед покупкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с установленным башенным процессорным кулером, особенно при установке в слоты, ближайшие к сокету CPU. Данная модель, судя по артикулу, не имеет RGB-подсветки, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих систем, где важен чистый вид и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является обязательным условием для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано большинством производителей. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание разных наборов даже с одинаковыми номиналами может привести к нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это высокая планка вхождения: для работы на 7000 МГц нужна не просто плата с DDR5, а модель с хорошими цепями питания памяти и, желательно, процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На платах бюджетного сегмента память может стабильно работать только на более низких, стандартных для DDR5 частотах, например, 4800 МГц. Этот комплект – выбор для тех, кто целенаправленно выжимает максимум из своей системы и понимает ценность высокой частоты ОЗУ. Если ваши задачи не столь требовательны к пропускной способности, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 5600-6000 МГц и сэкономить, не потеряв в комфорте.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Patriot DDR5-7000 32GB (PVV532G700C32K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...