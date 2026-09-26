Описание товара Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот быстрый комплект памяти DDR5 создан для энтузиастов, которые строят производительный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для монтажа видео и работы с 3D. Объём 32 ГБ гарантирует комфортную работу с тяжёлыми играми на высоких настройках, одновременную трансляцию и многозадачность с десятками вкладок в браузере. Для апгрейда старого ПК на базе DDR4 или для базовых офисных задач этот модуль не подойдёт, так как рассчитан на современные платформы с поддержкой высоких частот.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, которые устанавливаются в стандартные слоты материнских плат для ПК. Важно помнить, что слоты под DDR5 и DDR4 физически несовместимы, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 16 ГБ каждый образует суммарный объём 32 ГБ, что является отличным балансом для любых современных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх и скорость отклика в профессиональных приложениях. В сценариях с монтажом высокого разрешения или сложными вычислениями такой объём и скорость минимизируют задержки и ускоряют рендеринг.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти обозначена как CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкие задержки при высокой пропускной способности. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль разгона XMP 3.0 для платформ Intel, а также часто совместимы с технологией EXPO для AMD, что позволяет автоматически применить настройки в BIOS без сложных ручных манипуляций. Рабочее напряжение обычно повышено по сравнению со стандартным для DDR5, что является нормой для таких высокочастотных комплектов.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (чипсеты 600/700 серий) и AMD (AM5). Однако важно понимать, что достижение частоты 6400 МГц гарантируется не на всех материнских платах и может зависеть от возможностей контроллера памяти внутри самого процессора. Для стабильной работы на заявленных параметрах рекомендуется сверить поддерживаемые частоты с официальным списком совместимости вашей материнской платы и при необходимости обновить её BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены радиаторами, которые не только улучшают теплоотвод при длительной нагрузке, но и служат элементом дизайна. Встроенная RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие), создавая единую стилистику внутри корпуса. Конструкция радиаторов, как правило, не слишком высокая, что снижает риск конфликта с массивными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты с одинаковым цветом или через один.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5. При смешивании этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, нет гарантии стабильной работы на высоких частотах. Если ваша цель - максимальная производительность в играх на платформе AMD Ryzen 7000, стоит проверить официальную поддержку частоты 6400 МГц, так как оптимальный диапазон для этой архитекрии часто находится чуть ниже. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю систему, но для бюджетной сборки или для задач, где важен только объём, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.