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Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт

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Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 1
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 2
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 3
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 4
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 5
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 6
Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 1
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 2
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 3
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 4
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 5
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 6
  • Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603876
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
55х55х28
Вес, кг.
5

Описание товара Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт

Мойка высокого давления Sturm PW9219 предназначена для устранения загрязнений, очистки садовой мебели, автомобиля, дорожек, фасадов дачного дома (например, от мха). Помпа агрегата выполнена из алюминия - легкого, прочного материала, не подверженного коррозии. Мойка оснащена функцией самовсасывания - для забора воды из ведра необходим шланг с обратным клапаном. Предусмотрена манометрическая система - отключение мойки при снятии пальца с курка, включение - при нажатии. На входе аппарата установлен фильтр тонкой очистки воды, благодаря которому исключено попадание внутрь твердых включений, например, песка...



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Отзывы о товаре Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления Sturm PW9219 предназначена для устранения загрязнений, очистки садовой мебели, автомобиля, дорожек, фасадов дачного дома (например, от мха). Помпа агрегата выполнена из алюминия - легкого, прочного материала, не подверженного коррозии. Мойка оснащена функцией самовсасывания - для забора воды из ведра необходим шланг с обратным клапаном. Предусмотрена манометрическая система - отключение мойки при снятии пальца с курка, включение - при нажатии. На входе аппарата установлен фильтр тонкой очистки воды, благодаря которому исключено попадание внутрь твердых включений, например, песка...


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


Минимойка Sturm! PW9219 1900Вт - по цене 11440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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