Лазерный нивелир INFINITER X360 G
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир INFINITER X360 G
Мультипризменный лазерный нивелир предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, а также линий и плоскостей с произвольным наклоном. Прибор пригоден как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках. Прибор имеет 2 режима работы: — с заблокированным компенсатором, для построения плоскостей и линий под произвольными углами, — с автоматической компенсацией наклона корпуса прибора до ±4° для построения горизонтальных и вертикальных плоскостей и линий, Импульсный режим позволяет использовать детектор для увеличения дальности работы, а также для работы в условиях хорошей освещенности, когда лазерный луч плохо виден. Зеленый луч ярче стандартного красного, поэтому его лучше видно на улице.
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