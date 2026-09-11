Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, 2 аккумулятора, подъемная платформа, зарядное устройство, инструкция, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3.7 В
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.1
Высота, см
14.7
Элементы питания
Li-ion аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
728
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D
Лазерный нивелир Boden 3D отличается повышенной прочностью и расширенной функциональностью. У него металлическая рама и прорезиненный корпус. У лазерного уровня 3 головы с излучателями: две из них проецируют вертикали, а третья расположена снизу корпуса и проецирует горизонталь с разверткой в 360 градусов всего в 13 мм от пола. В комплектации идут 2 сменных аккумулятора и подъемная платформа для нивелира.
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Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, 2 аккумулятора, подъемная платформа, зарядное устройство, инструкция, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3.7 В
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.1
Высота, см
14.7
Элементы питания
Li-ion аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Boden 3D отличается повышенной прочностью и расширенной функциональностью. У него металлическая рама и прорезиненный корпус. У лазерного уровня 3 головы с излучателями: две из них проецируют вертикали, а третья расположена снизу корпуса и проецирует горизонталь с разверткой в 360 градусов всего в 13 мм от пола. В комплектации идут 2 сменных аккумулятора и подъемная платформа для нивелира.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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