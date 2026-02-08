Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки. Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности. Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного. В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки. Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитНивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2
-
В наличииЦена 13 360 руб.3340 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 32Х (2-3-039)
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
-
В наличии БесплатноЦена 15 460 руб.3865 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-4 34645-4
-
В наличииЦена 15 760 руб.3940 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D
-
В наличии БесплатноЦена 15 940 руб. 20 000 руб.3985 руб. в СплитНивелир оптический Kraftool OL-32 34520
-
В наличииЦена 16 420 руб.4105 руб. в СплитОптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой
-
В наличии БесплатноЦена 36 650 руб.9163 руб. в СплитУровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.