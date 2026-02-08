Top.Mail.Ru
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
12 550 руб.  16 450 руб. 
Начислим 692 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
12 550 руб. -24%
16 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
11.2
Высота, см
6.4
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х15
Вес, г.
420

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser

Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки. Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности. Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного. В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки. Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
5
Развернуть
Ширина, см
11.2
Высота, см
6.4
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки. Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности. Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного. В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки. Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.


Купить Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser - по цене 12550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...