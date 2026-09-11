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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2

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Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 1
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 2
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 1
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 2
  • Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602972
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2

Блок питания ATX Exegate AAA350 / Температура эксплуатацииот 0 до +40°С/ Температура при храненииот -20 до +60°С/ Влажность при эксплуатацииот 10 до 90% (без конденсации)/ Влажность при храненииот 5 до 95% (без конденсации) / MTBF (Среднее время безотказной работы)100000 ч/ Защита OCP (Защита от сверхтоков), OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)/ Комплект поставки Блок питания, кабель 220V с защитой от выдергивания



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ATX Exegate AAA350 / Температура эксплуатацииот 0 до +40°С/ Температура при храненииот -20 до +60°С/ Влажность при эксплуатацииот 10 до 90% (без конденсации)/ Влажность при храненииот 5 до 95% (без конденсации) / MTBF (Среднее время безотказной работы)100000 ч/ Защита OCP (Защита от сверхтоков), OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)/ Комплект поставки Блок питания, кабель 220V с защитой от выдергивания


Теги товара: Немодульный
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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