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Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White

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Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 9
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 10
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 11
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 12
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 11
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 12
  • Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714397
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.95

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White

Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 PLUS (R-PF600D-HA0B-WDEU) обеспечивает стабильное электропитание для систем с высокой нагрузкой, где каждый компонент работает на пределе возможностей. Благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, блок питания для пк гарантирует эффективное преобразование энергии без скачков напряжения, что продлевает срок службы процессора, видеокарты и других элементов. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру даже во время длительных сессий игр или рендеринга. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: 20+4 pin для материнской платы, 4+4-pin для CPU, 6+2-pin PCI-E для видеокарт, плюс 4-pin IDE и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает энергоэффективность на уровне до 85%, что снижает потребление электричества и тепловыделение. Длина кабеля питания материнской платы в 55 см упрощает сборку внутри корпуса, минимизируя беспорядок в проводке. Блок питания 576W идеально балансирует мощность и стабильность для средних конфигураций. Блок питания для компьютера подойдет энтузиастам, собирающим производительные ПК для игр, работы с графикой или повседневных задач, где надежность выходит на первый план. Он справляется с нагрузкой до 600 Вт, обеспечивая защиту от перегрузок и коротких замыканий, а компактные габариты облегчают установку в стандартные корпуса. В итоге, такая основа системы минимизирует риски сбоев и оптимизирует общую производительность без лишних затрат на энергию.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 PLUS (R-PF600D-HA0B-WDEU) обеспечивает стабильное электропитание для систем с высокой нагрузкой, где каждый компонент работает на пределе возможностей. Благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, блок питания для пк гарантирует эффективное преобразование энергии без скачков напряжения, что продлевает срок службы процессора, видеокарты и других элементов. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру даже во время длительных сессий игр или рендеринга. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: 20+4 pin для материнской платы, 4+4-pin для CPU, 6+2-pin PCI-E для видеокарт, плюс 4-pin IDE и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает энергоэффективность на уровне до 85%, что снижает потребление электричества и тепловыделение. Длина кабеля питания материнской платы в 55 см упрощает сборку внутри корпуса, минимизируя беспорядок в проводке. Блок питания 576W идеально балансирует мощность и стабильность для средних конфигураций. Блок питания для компьютера подойдет энтузиастам, собирающим производительные ПК для игр, работы с графикой или повседневных задач, где надежность выходит на первый план. Он справляется с нагрузкой до 600 Вт, обеспечивая защиту от перегрузок и коротких замыканий, а компактные габариты облегчают установку в стандартные корпуса. В итоге, такая основа системы минимизирует риски сбоев и оптимизирует общую производительность без лишних затрат на энергию.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
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Отзывы


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