Описание товара Материнская плата Asrock B650 PG LIGHTNING (90-MXBK20-A0UAYZ)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.