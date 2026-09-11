Колонки Sven SPS-606 2.0 черный 6Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven SPS-606 2.0 черный 6Вт
Колонки 2.0 SVEN SPS-606 выполнены в деревянном корпусе, что обеспечивает хороший резонанс звука. Обладая общей мощностью 6 Вт, колонки выдают объемное, насыщенное звучание, поддерживая воспроизведение в диапазоне 70-20000 Гц. Подключается устройство к сети 220 В, откуда черпает энергию. Для связи с компьютерами и другими устройствами колонки SVEN SPS-606 используют разъем 3.5 Jack. Для наушников на корпусе одной из колонок также предусмотрен специальный разъем. На ведущей колонке на лицевой панели расположена поворотная ручка для регулировки уровня громкости. Здесь же находится выключатель питания и разъем для наушников. Классическое оформление колонок делает их незаменимым атрибутом в любом помещении, где установлен компьютер.
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