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Наушники Sony WH-CH520 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sony WH-CH520 White

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Наушники Sony WH-CH520 White - фото 1
Наушники Sony WH-CH520 White - фото 2
Наушники Sony WH-CH520 White - фото 3
Наушники Sony WH-CH520 White - фото 4
Наушники Sony WH-CH520 White - фото 5
Наушники Sony WH-CH520 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 1
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 2
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 3
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 4
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 5
  • Наушники Sony WH-CH520 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601806
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
310

Описание товара Наушники Sony WH-CH520 White

Наушники Sony — это идеальный выбор для истинных ценителей качественного звука и стильного дизайна. Эти накладные наушники сочетают в себе передовые технологии и изысканность белого цвета. Основное преимущество модели — возможность использовать как беспроводное Bluetooth-соединение, так и проводное подключение, обеспечивающее максимальную гибкость и удобство в использовании. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко и комфортно совершать звонки или общаться в режиме конференции. Благодаря впечатляющему времени автономной работы на одном заряде, достигающему 40 часов, вы можете наслаждаться любимой музыкой на протяжении длительных периодов без необходимости частой подзарядки. Эти наушники от Sony сочетают в себе надежность, отличное качество звука и стильный внешний вид, что делает их идеальным выбором для работы, тренировок или отдыха.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-CH520 White




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sony — это идеальный выбор для истинных ценителей качественного звука и стильного дизайна. Эти накладные наушники сочетают в себе передовые технологии и изысканность белого цвета. Основное преимущество модели — возможность использовать как беспроводное Bluetooth-соединение, так и проводное подключение, обеспечивающее максимальную гибкость и удобство в использовании. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко и комфортно совершать звонки или общаться в режиме конференции. Благодаря впечатляющему времени автономной работы на одном заряде, достигающему 40 часов, вы можете наслаждаться любимой музыкой на протяжении длительных периодов без необходимости частой подзарядки. Эти наушники от Sony сочетают в себе надежность, отличное качество звука и стильный внешний вид, что делает их идеальным выбором для работы, тренировок или отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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