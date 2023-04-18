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Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 1
Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 2
Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 1
  • Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 2
  • Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601313
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка

«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка

18.04.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Порадовал альбом)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.04.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Порадовал альбом)


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