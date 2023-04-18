Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 601313
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577903700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shaggy
Альбом (сингл)
Wah Gwaan?!
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
«Wah Gwaan?!» — студийный альбом 2019 года американского регги-исполнителя Шэгги. 1. LP 1 Caribbean Way. 2. When She Loves Me. 3. You. 4. Friends. 5. Money Up. 6. Supernatural. 7. Wrong Room. 8. Praise. 9. LP 2 Ketch Mi Up. 10. Use Me. 11. Make Up Sex. 12. Body Good. 13. Live. 14. Frenemy. 15. Love Me Now. 16. Crashing Down. 17. Boom Body.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Порадовал альбом)
Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Shaggy - Wah Gwaan?! (0602577903700) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная пластинка. Отличное издание.
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Порадовал альбом)