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Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка

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Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 1
Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 2
Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 1
  • Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 2
  • Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка

Цветной винил (золотой). 1. A1 Mexican Radio. 2. A2 Mesmerized. 3. A3 Inner Sanctum. 4. A4 Tristesses De La Lune. 5. A5 Babylon Fell. 6. B1 Caress Into Oblivion. 7. B2 One In Their Pride (Porthole Mix). 8. B3 I Wont Dance (The Elders Orient). 9. B4 Rex Irae (Requiem). 10. B5 Oriental Masquerade. 11. C1 Sorrows Of The Moon (Pandemonium Session Track). 12. C2 The Inevitable Factor (Pandemonium Session Track). 13. D1 In The Chapel In The Moonlight (The Collectors Celtic Frost 12» Single Track). 14. D2 One In Their Pride (Re-Entry Mix) (Pandemonium Session Track). 15. D3 The Inevitable Factor (Alternate Vocals) (Pandemonium Session Track). Издание включает 32-страничный буклет и 2 постера.

Отзывы о товаре Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Цветной винил (золотой). 1. A1 Mexican Radio. 2. A2 Mesmerized. 3. A3 Inner Sanctum. 4. A4 Tristesses De La Lune. 5. A5 Babylon Fell. 6. B1 Caress Into Oblivion. 7. B2 One In Their Pride (Porthole Mix). 8. B3 I Wont Dance (The Elders Orient). 9. B4 Rex Irae (Requiem). 10. B5 Oriental Masquerade. 11. C1 Sorrows Of The Moon (Pandemonium Session Track). 12. C2 The Inevitable Factor (Pandemonium Session Track). 13. D1 In The Chapel In The Moonlight (The Collectors Celtic Frost 12» Single Track). 14. D2 One In Their Pride (Re-Entry Mix) (Pandemonium Session Track). 15. D3 The Inevitable Factor (Alternate Vocals) (Pandemonium Session Track). Издание включает 32-страничный буклет и 2 постера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celtic Frost - Into The Pandemonium (coloured) (4050538792997) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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