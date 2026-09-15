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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка

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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 2
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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Rolling Papers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 1
  • Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 2
  • Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 3
  • Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643255]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Rolling Papers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I’m Gone, On My Level (feat. Too $hort), Black and Yellow, Roll Up, Hopes & Dreams (ft. Nipsey Hussle), Wake Up, The Race, Star of the Show (feat. Chevy Woods), No Sleep, Get Your Shit, Top Floor, Fly Solo, Rooftops (feat. Curren$y), Cameras
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка

Уиз Халифа, многократный номинант на «Грэмми» и номинант на «Золотой глобус», в этом году отмечает десятилетие альбома «ROLLING PAPERS», ставшего его дебютом на лейблах Rostrum и Atlantic. В честь этого «ROLLING PAPERS» будет перевыпущен на виниловых пластинках. Рэпер подготовил лимитированное издание на синем виниле с «брызгами. В обновленную версию «ROLLING PAPERS» войдут ранее не издававшиеся треки: «Black & Yellow 'G-MIx'» (с участием Снуп Догга, Juicy J и T-Pain), «Stoned», «Middle of You» (с участием Чеви Вудса, Nikkiya и Poo Bear) и «Taylor Gang». И это еще не все: Уиз Халифа подготовил новую версию трека «Hopes & Dreams» с куплетом культовой рэп-иконы Нипси Хассла. «ROLLING PAPERS» увидел свет 29 марта 2011 года и быстро превратил Уиза Халифу в суперзвезду, показав миру его выдающийся талант. Альбом дебютировал с вершины чартов Top R&B/Hip-Hop Albums и Top Rap Albums, а также занял второе место в Billboard 200 — что стало самым успешным дебютом в карьере рэпера на тот момент. На сегодняшний день он набрал 1,7 млрд прослушиваний на стримингах, заработал две платиновые сертификации и принес Уизе Халифу две награды «Лучший новый артист» — на премиях BET Awards и Billboard Music Awards. Rolling Stone высоко оценил альбом и назвал его «теплым расслабленным пространством между изобилием свежей поп-музыки и легкой наглостью хип-хопа». «ROLLING PAPERS» продемонстрировал слушателям уникальный стиль, звук и харизму питтсбургского рэпера, ныне живущего в Пенсильвании. В него вошли такие классические треки, как хит-блокбастер «Black and Yellow», получивший шесть платиновых сертификаций и возглавивший Billboard Hot 100, а также дважды платиновые синглы «Roll Up» и «No Sleep» — последний вошел в топ-10 чарта Billboard Hot 100 и оказался одной из самых успешных песен в карьере рэпера. Трек «On My Level», записанный вместе с Too $hort, стал платиновым, а трек «Taylor Gang», записанный с Чеви Вудсом, — золотым.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643255]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Rolling Papers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I’m Gone, On My Level (feat. Too $hort), Black and Yellow, Roll Up, Hopes & Dreams (ft. Nipsey Hussle), Wake Up, The Race, Star of the Show (feat. Chevy Woods), No Sleep, Get Your Shit, Top Floor, Fly Solo, Rooftops (feat. Curren$y), Cameras
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Уиз Халифа, многократный номинант на «Грэмми» и номинант на «Золотой глобус», в этом году отмечает десятилетие альбома «ROLLING PAPERS», ставшего его дебютом на лейблах Rostrum и Atlantic. В честь этого «ROLLING PAPERS» будет перевыпущен на виниловых пластинках. Рэпер подготовил лимитированное издание на синем виниле с «брызгами. В обновленную версию «ROLLING PAPERS» войдут ранее не издававшиеся треки: «Black & Yellow 'G-MIx'» (с участием Снуп Догга, Juicy J и T-Pain), «Stoned», «Middle of You» (с участием Чеви Вудса, Nikkiya и Poo Bear) и «Taylor Gang». И это еще не все: Уиз Халифа подготовил новую версию трека «Hopes & Dreams» с куплетом культовой рэп-иконы Нипси Хассла. «ROLLING PAPERS» увидел свет 29 марта 2011 года и быстро превратил Уиза Халифу в суперзвезду, показав миру его выдающийся талант. Альбом дебютировал с вершины чартов Top R&B/Hip-Hop Albums и Top Rap Albums, а также занял второе место в Billboard 200 — что стало самым успешным дебютом в карьере рэпера на тот момент. На сегодняшний день он набрал 1,7 млрд прослушиваний на стримингах, заработал две платиновые сертификации и принес Уизе Халифу две награды «Лучший новый артист» — на премиях BET Awards и Billboard Music Awards. Rolling Stone высоко оценил альбом и назвал его «теплым расслабленным пространством между изобилием свежей поп-музыки и легкой наглостью хип-хопа». «ROLLING PAPERS» продемонстрировал слушателям уникальный стиль, звук и харизму питтсбургского рэпера, ныне живущего в Пенсильвании. В него вошли такие классические треки, как хит-блокбастер «Black and Yellow», получивший шесть платиновых сертификаций и возглавивший Billboard Hot 100, а также дважды платиновые синглы «Roll Up» и «No Sleep» — последний вошел в топ-10 чарта Billboard Hot 100 и оказался одной из самых успешных песен в карьере рэпера. Трек «On My Level», записанный вместе с Too $hort, стал платиновым, а трек «Taylor Gang», записанный с Чеви Вудсом, — золотым.
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Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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