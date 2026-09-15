Top.Mail.Ru
The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 1
Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 2
Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 3
Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 4
Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 2
  • Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 3
  • Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 4
  • Виниловая Пластинка Who, The My Generation (0602435599816) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка

My Generation - дебютный альбом группы The Who, вышедший в 1965 году. В Великобритании пластинку приняли очень хорошо - она заняла 5 позицию в чарте и получила золотой статус по продажам. Позднее эта работа вошла во многие рейтинги, в том числе заняв 236 строку в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии уважаемого издания Rolling Stone. Переиздание 2022 года. Лимитированное издание ремастированное в студии Эбби Роуд в Лондоне. Запись на половинной скорости в стерео звучании. Конверт с информационной полоской. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла I Cant Explain и дебютного альбома My Generation того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.

Отзывы о товаре The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
My Generation - дебютный альбом группы The Who, вышедший в 1965 году. В Великобритании пластинку приняли очень хорошо - она заняла 5 позицию в чарте и получила золотой статус по продажам. Позднее эта работа вошла во многие рейтинги, в том числе заняв 236 строку в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии уважаемого издания Rolling Stone. Переиздание 2022 года. Лимитированное издание ремастированное в студии Эбби Роуд в Лондоне. Запись на половинной скорости в стерео звучании. Конверт с информационной полоской. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла I Cant Explain и дебютного альбома My Generation того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...