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Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка

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Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка - фото 1
Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227882877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка

Limited 50th Anniversary Remastered Edition. 1. Side A Greatest Story Ever Told [3:42]. 2. Black-Throated Wind [5:43]. 3. Walk In The Sunshine [3:02]. 4. Playing In The Band [7:38]. 5. Side B Looks Like Rain [6:10]. 6. Mexicali Blues [3:24]. 7. One More Saturday Night [4:25]. 8. Cassidy [3:39].



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227882877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Limited 50th Anniversary Remastered Edition. 1. Side A Greatest Story Ever Told [3:42]. 2. Black-Throated Wind [5:43]. 3. Walk In The Sunshine [3:02]. 4. Playing In The Band [7:38]. 5. Side B Looks Like Rain [6:10]. 6. Mexicali Blues [3:24]. 7. One More Saturday Night [4:25]. 8. Cassidy [3:39].


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Weir - Ace (coloured) (0081227882877) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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