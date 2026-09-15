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Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка

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Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 4
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 5
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
The Tears Of Hercules
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 4
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 5
  • Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
The Tears Of Hercules
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One More Time, Gabriella, All My Days, Some Kind Of Wonderful, Born To Boogie (A Tribute To Mark Bolan), Kookooaramabama, I Can’t Imagine, The Tears Of Hercules, Hold On, Precious Memories, These Are My People, Touch Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка

Стюарт обладает особым талантом — любая песня в его исполнении звучит как его собственная. Больше всего это заметно в заглавном треке альбома, мощной балладе, написанной Марком Джорданом. Ранее Стюарт уже работал с песнями Джордана: «Rhythm Of My Heart» с альбома «Vagabond Heart» (1991) достигла пятого места в американском чарте и добралась до третьей строчки британского хит-парада, а «This» вошла в альбом «A Spanner in the Works» (1995), ставший «золотым» в Великобритании. Также в треклист вошли еще два кавера — позитивная интерпретация «Some Kind Of Wonderful» группы Soul Brothers Six и интересная версия «These Are My People» Джонни Кэша. Род Стюарт - один из самых успешных артистов в истории музыки. По всему миру продано около 250 миллионов копий его альбомов. Он обладает узнаваемым голосом и фирменным стилем, охватывающим все популярные жанры, в том числе рок, фолк, соул, R&B и даже классическую американскую эстраду. Его записи возглавляют чарты на протяжении нескольких десятилетий, что удается далеко не всем. Он дважды был включен в «Зал славы рок-н-ролла», получил премию ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей) и почетную «Грэмми» как живая легенда, а его книга попала в список бестселлеров New York Times. В 2016 году певец официально стал «сэром Родом Стюартом»: артисту выдали рыцарский титул за его вклад в музыку и активную благотворительную деятельность.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
The Tears Of Hercules
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One More Time, Gabriella, All My Days, Some Kind Of Wonderful, Born To Boogie (A Tribute To Mark Bolan), Kookooaramabama, I Can’t Imagine, The Tears Of Hercules, Hold On, Precious Memories, These Are My People, Touch Line
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Стюарт обладает особым талантом — любая песня в его исполнении звучит как его собственная. Больше всего это заметно в заглавном треке альбома, мощной балладе, написанной Марком Джорданом. Ранее Стюарт уже работал с песнями Джордана: «Rhythm Of My Heart» с альбома «Vagabond Heart» (1991) достигла пятого места в американском чарте и добралась до третьей строчки британского хит-парада, а «This» вошла в альбом «A Spanner in the Works» (1995), ставший «золотым» в Великобритании. Также в треклист вошли еще два кавера — позитивная интерпретация «Some Kind Of Wonderful» группы Soul Brothers Six и интересная версия «These Are My People» Джонни Кэша. Род Стюарт - один из самых успешных артистов в истории музыки. По всему миру продано около 250 миллионов копий его альбомов. Он обладает узнаваемым голосом и фирменным стилем, охватывающим все популярные жанры, в том числе рок, фолк, соул, R&B и даже классическую американскую эстраду. Его записи возглавляют чарты на протяжении нескольких десятилетий, что удается далеко не всем. Он дважды был включен в «Зал славы рок-н-ролла», получил премию ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей) и почетную «Грэмми» как живая легенда, а его книга попала в список бестселлеров New York Times. В 2016 году певец официально стал «сэром Родом Стюартом»: артисту выдали рыцарский титул за его вклад в музыку и активную благотворительную деятельность.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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