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Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка

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Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 1
Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 2
Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 3
Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skyy
Альбом (сингл)
Skyy Line
Жанр
Funk
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 1
  • Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 2
  • Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 3
  • Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538821383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skyy
Альбом (сингл)
Skyy Line
Жанр
Funk
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка

1. Let’s Celebrate. 2. Call Me. 3. Girl In Blue. 4. Jam The Box. 5. When You Touch Me. 6. Gonna Get It On. 7. Get Into The Beat.

Отзывы о товаре Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538821383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skyy
Альбом (сингл)
Skyy Line
Жанр
Funk
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
1. Let’s Celebrate. 2. Call Me. 3. Girl In Blue. 4. Jam The Box. 5. When You Touch Me. 6. Gonna Get It On. 7. Get Into The Beat.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skyy - Skyy Line (coloured) (4050538821383) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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