Madonna - Finally Enough Love (0603497838837) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 599041
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Finally Enough Love (0603497838837) виниловая пластинка
A1 Everybody (You Can Dance Remix Edit). A2 Into The Groove (You Can Dance Remix Edit). A3 Like A Prayer (Remix/Edit). A4 Express Yourself (Remix/Edit). B1 Vogue (Single Version). B2 Deeper And Deeper (Davids Radio Edit). B3 Secret (Juniors Luscious Single Mix). B4 Frozen (Extended Club Mix Edit). C1 Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit). C2 Hollywood (Calderone & Quayle Edit). C3 Hung Up (SDP Extended Vocal Edit). C4 Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit). D1 Girl Gone Wild (Aviciis UMF Mix). D2 Living For Love (Offer Nissim Promo Mix). D3 Medell?n (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix). D4 I Dont Search I Find (Honey Dijon Radio Mix).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
A1 Everybody (You Can Dance Remix Edit). A2 Into The Groove (You Can Dance Remix Edit). A3 Like A Prayer (Remix/Edit). A4 Express Yourself (Remix/Edit). B1 Vogue (Single Version). B2 Deeper And Deeper (Davids Radio Edit). B3 Secret (Juniors Luscious Single Mix). B4 Frozen (Extended Club Mix Edit). C1 Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit). C2 Hollywood (Calderone & Quayle Edit). C3 Hung Up (SDP Extended Vocal Edit). C4 Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit). D1 Girl Gone Wild (Aviciis UMF Mix). D2 Living For Love (Offer Nissim Promo Mix). D3 Medell?n (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix). D4 I Dont Search I Find (Honey Dijon Radio Mix).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Madonna - Finally Enough Love (0603497838837) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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