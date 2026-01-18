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Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 7
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 8
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 9
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 10
Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 7
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 8
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 9
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 10
  • Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718109
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029164213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка

Painkiller — двенадцатый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в 1990 году. В честь 35-летия легендарный альбом был ремастирован с аналоговой ленты давним продюсером Judas Priest Томом Алломом и Мэттом Колтоном, мастеринг-инженером года по версии Гильдии музыкальных продюсеров. Альбом, изданный на цветном виниле, включает великолепный заглавный трек «Painkiller», а также «Night Crawler» и «A Touch of Evil». «Painkiller» Judas Priest был самым брутальным и яростным альбомом, когда-либо записанным хэви-метал группой. Никаких компромиссов, никаких баллад, достойных чартов, никаких уложенных феном волос и никаких глупых парней у микрофона. JP играл как берсерк и буквально разрывал ваши уши.

Отзывы о товаре Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Минир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Звучит даже при выключенном проигрывателе!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029164213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Painkiller — двенадцатый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в 1990 году. В честь 35-летия легендарный альбом был ремастирован с аналоговой ленты давним продюсером Judas Priest Томом Алломом и Мэттом Колтоном, мастеринг-инженером года по версии Гильдии музыкальных продюсеров. Альбом, изданный на цветном виниле, включает великолепный заглавный трек «Painkiller», а также «Night Crawler» и «A Touch of Evil». «Painkiller» Judas Priest был самым брутальным и яростным альбомом, когда-либо записанным хэви-метал группой. Никаких компромиссов, никаких баллад, достойных чартов, никаких уложенных феном волос и никаких глупых парней у микрофона. JP играл как берсерк и буквально разрывал ваши уши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Минир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Звучит даже при выключенном проигрывателе!


Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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