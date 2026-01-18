Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка
Painkiller — двенадцатый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в 1990 году. В честь 35-летия легендарный альбом был ремастирован с аналоговой ленты давним продюсером Judas Priest Томом Алломом и Мэттом Колтоном, мастеринг-инженером года по версии Гильдии музыкальных продюсеров. Альбом, изданный на цветном виниле, включает великолепный заглавный трек «Painkiller», а также «Night Crawler» и «A Touch of Evil». «Painkiller» Judas Priest был самым брутальным и яростным альбомом, когда-либо записанным хэви-метал группой. Никаких компромиссов, никаких баллад, достойных чартов, никаких уложенных феном волос и никаких глупых парней у микрофона. JP играл как берсерк и буквально разрывал ваши уши.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Звучит даже при выключенном проигрывателе!
Отзывы о товаре Judas Priest - Painkiller (Blue + White Marble) (0198029164213) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Звучит даже при выключенном проигрывателе!