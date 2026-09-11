Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 24" F24T450GY черный IPS
Монитор Samsung с диагональю экрана 24 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот монитор оборудован IPS-матрицей, что гарантирует превосходное качество изображения с широкими углами обзора и точной цветопередачей. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображения, необходимую как для работы, так и для развлечений. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика в 5 мс монитор справляется с динамическими сценами без заметных размытий, что делает его подходящим для игр и просмотра видео. Встроенный стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или на подставку, экономя рабочее пространство на столе. Вес устройства с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает надежную устойчивость и простоту в перемещении. Этот монитор отражает качество и инновации, присущие бренду Samsung, и станет отличным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису.
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Теги товара: 24"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
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