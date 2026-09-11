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Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS

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Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 1
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 2
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 3
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 4
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 5
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 6
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 7
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 8
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 9
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 10
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 11
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 12
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 13
Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 1
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 2
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 3
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 4
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 5
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 6
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 7
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 8
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 9
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 10
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 11
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 12
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 13
  • Монитор Dell 27&quot; S2722QC черный IPS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596234
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMIx2
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.16x51.01x17.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.66

Описание товара Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS

Монитор Dell — это современное устройство, предлагающее отличное качество изображения и удобство в использовании. Он оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Антибликовое покрытие экрана помогает минимизировать отражение света, обеспечивая комфортное использование даже при ярком освещении. Монитор поддерживает частоту обновления 60 Гц, что вместе с временем отклика всего 4 мс делает его пригодным для просмотра динамичных сцен в фильмах и играх. Одной из особенностей данного монитора являются встроенные динамики, которые избавляют от необходимости использования внешних устройств для воспроизведения звука. Также модель поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что даёт возможность легко установить монитор на стену или специализированное крепление. Вес модели с подставкой составляет 7,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Этот монитор Dell отлично подходит для пользователей, которым важно сочетание высокого качества изображения, удобства и функциональности.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Развернуть
Разъемы
DisplayPort, HDMIx2
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.16x51.01x17.47
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell — это современное устройство, предлагающее отличное качество изображения и удобство в использовании. Он оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Антибликовое покрытие экрана помогает минимизировать отражение света, обеспечивая комфортное использование даже при ярком освещении. Монитор поддерживает частоту обновления 60 Гц, что вместе с временем отклика всего 4 мс делает его пригодным для просмотра динамичных сцен в фильмах и играх. Одной из особенностей данного монитора являются встроенные динамики, которые избавляют от необходимости использования внешних устройств для воспроизведения звука. Также модель поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что даёт возможность легко установить монитор на стену или специализированное крепление. Вес модели с подставкой составляет 7,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Этот монитор Dell отлично подходит для пользователей, которым важно сочетание высокого качества изображения, удобства и функциональности.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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