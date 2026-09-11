Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS
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Характеристики
Описание товара Монитор Dell 27" S2722QC черный IPS
Монитор Dell — это современное устройство, предлагающее отличное качество изображения и удобство в использовании. Он оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Антибликовое покрытие экрана помогает минимизировать отражение света, обеспечивая комфортное использование даже при ярком освещении. Монитор поддерживает частоту обновления 60 Гц, что вместе с временем отклика всего 4 мс делает его пригодным для просмотра динамичных сцен в фильмах и играх. Одной из особенностей данного монитора являются встроенные динамики, которые избавляют от необходимости использования внешних устройств для воспроизведения звука. Также модель поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что даёт возможность легко установить монитор на стену или специализированное крепление. Вес модели с подставкой составляет 7,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. Этот монитор Dell отлично подходит для пользователей, которым важно сочетание высокого качества изображения, удобства и функциональности.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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