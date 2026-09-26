Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Серия
Kitfort КТ-3066
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный
Ручной миксер Kitfort KT-3066 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев. У прибора 12 скоростей, а также есть кнопка турборежима. Скорость работы регулируется и подбирается в зависимости от типа используемых продуктов. Постепенно увеличивая интенсивность вращения, можно тщательно перемешать все ингредиенты.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Серия
Kitfort КТ-3066
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Ручной миксер Kitfort KT-3066 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев. У прибора 12 скоростей, а также есть кнопка турборежима. Скорость работы регулируется и подбирается в зависимости от типа используемых продуктов. Постепенно увеличивая интенсивность вращения, можно тщательно перемешать все ингредиенты.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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