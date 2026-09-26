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Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный

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Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 1
Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 2
Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 3
Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 4
Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 5
Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 1
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 2
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 3
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 4
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 5
  • Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596045
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Серия
Kitfort КТ-3066
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный

Ручной миксер Kitfort KT-3066 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев. У прибора 12 скоростей, а также есть кнопка турборежима. Скорость работы регулируется и подбирается в зависимости от типа используемых продуктов. Постепенно увеличивая интенсивность вращения, можно тщательно перемешать все ингредиенты.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Kitfort КТ-3066 400Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Серия
Kitfort КТ-3066
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
12
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной миксер Kitfort KT-3066 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев. У прибора 12 скоростей, а также есть кнопка турборежима. Скорость работы регулируется и подбирается в зависимости от типа используемых продуктов. Постепенно увеличивая интенсивность вращения, можно тщательно перемешать все ингредиенты.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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