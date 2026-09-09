Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
5 420 руб.
10 350
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207937
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
43х35х27
Вес, кг.
5.4
Описание товара Миксер планетарный Kitfort КТ-1324-1 1000Вт красный
Миксер Kitfort КТ-1324-1 красный
Планетарный стационарный миксер Kitfort КТ-1324 позволяет плавно регулировать скорость от минимума до максимума. Импульсный режим служит для кратковременного включения миксера на максимальную скорость. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.
Несмотря на большую чашу, миксер Kitfort КТ-1324 способен взбить или смешать даже небольшое количество ингредиентов. Форма насадок и чаши подобраны так, что при малом количестве продуктов насадка не оставляет их по краям неперемешанными.
Насадки и чаша миксера металлические, они прочные и долговечные и позволяют смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша прочно закрепляется на моторном отсеке и укомплектована защитной крышкой с загрузочной горловиной. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. А через горловину можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный отсек.
В комплекте идут насадки для взбивания, перемешивания и приготовления пюре и для замеса крутого теста, а также пластиковая лопатка для перемешивания ингредиентов вручную. Кончик лопатки скруглен по форме чаши для удобного соскребания налипших на стенки чаши продуктов.
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания
Измельчитель
нет
Описание
Миксер Kitfort КТ-1324-1 красный
Планетарный стационарный миксер Kitfort КТ-1324 позволяет плавно регулировать скорость от минимума до максимума. Импульсный режим служит для кратковременного включения миксера на максимальную скорость. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.
Несмотря на большую чашу, миксер Kitfort КТ-1324 способен взбить или смешать даже небольшое количество ингредиентов. Форма насадок и чаши подобраны так, что при малом количестве продуктов насадка не оставляет их по краям неперемешанными.
Насадки и чаша миксера металлические, они прочные и долговечные и позволяют смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша прочно закрепляется на моторном отсеке и укомплектована защитной крышкой с загрузочной горловиной. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. А через горловину можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный отсек.
В комплекте идут насадки для взбивания, перемешивания и приготовления пюре и для замеса крутого теста, а также пластиковая лопатка для перемешивания ингредиентов вручную. Кончик лопатки скруглен по форме чаши для удобного соскребания налипших на стенки чаши продуктов.
Миксер планетарный Kitfort КТ-1324-1 1000Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Kitfort КТ-1324-1 1000Вт красный