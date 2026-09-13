Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный, серебристый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719642
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металлический венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадка для смешивания, мясорубка, 3 диска для приготовления фарша
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х27
Вес, кг.
9.37
Описание товара Миксер планетарный BQ MX851 Красный-Серебристый
Кухонная машина BQ MX851 даст вам почувствовать себя настоящим шеф-поваром на домашней кухне. Кухонный комбайн включает в себя 2 устройства - планетарный миксер с подогревом чаши, и мясорубку. 10 скоростных режимов с максимальной мощностью 1800 Вт сделают удобным приготовление различных блюд. LED дисплей с индикацией делает использование прибора не только простым, но и комфортным. Удобству в использовании способствуют и прорезиненные ножки прибора, благодаря которым он не будет скользить по столешнице или столу. Кроме того, цельнометаллический корпус и металлические шестерни обеспечивают высокую прочность и долговечность устройства.
металлический венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадка для смешивания, мясорубка, 3 диска для приготовления фарша
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина BQ MX851 даст вам почувствовать себя настоящим шеф-поваром на домашней кухне. Кухонный комбайн включает в себя 2 устройства - планетарный миксер с подогревом чаши, и мясорубку. 10 скоростных режимов с максимальной мощностью 1800 Вт сделают удобным приготовление различных блюд. LED дисплей с индикацией делает использование прибора не только простым, но и комфортным. Удобству в использовании способствуют и прорезиненные ножки прибора, благодаря которым он не будет скользить по столешнице или столу. Кроме того, цельнометаллический корпус и металлические шестерни обеспечивают высокую прочность и долговечность устройства.
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