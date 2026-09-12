Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692246
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Размеры в упаковке, см
24х22х11
Вес, кг.
1.6
Описание товара Миксер Bosch MFQ 40304
Гарантия продавца
1 год.
Страна-производитель
Китай
Общие параметры
Тип
миксер
Вид
ручной
Модель
Bosch MFQ 40304
Основной цвет
красный
Дополнительный цвет
серый
Основные характеристики
Максимальная мощность
500 Вт
Чаша
нет
Объем чаши
0 л
Материал чаши
без чаши
Материал корпуса
пластик
Кнопка отсоединения насадок
есть
Управление и функции
Планетарное вращение насадок
нет
Вращение чаши
нет
Число скоростей
5
Турборежим
есть
Импульсный режим
есть
Аксессуары в комплекте
Количество насадок
4 шт
Венчики для взбивания
есть
Насадка-блендер
нет
Крюки для замешивания теста
есть
Универсальный измельчитель
нет
Комплектация
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Дополнительная информация
Отсек для хранения шнура питания
нет
Питание
Напряжение питания
220-240В/50-60Гц
Мощность в выключенном режиме
0 Вт
Габариты и вес
Глубина
7.5 см
Ширина
20 см
Высота
14.2 см
Вес
1.1 кг
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Описание
Гарантия продавца
1 год.
Страна-производитель
Китай
Общие параметры
Тип
миксер
Вид
ручной
Модель
Bosch MFQ 40304
Основной цвет
красный
Дополнительный цвет
серый
Основные характеристики
Максимальная мощность
500 Вт
Чаша
нет
Объем чаши
0 л
Материал чаши
без чаши
Материал корпуса
пластик
Кнопка отсоединения насадок
есть
Управление и функции
Планетарное вращение насадок
нет
Вращение чаши
нет
Число скоростей
5
Турборежим
есть
Импульсный режим
есть
Аксессуары в комплекте
Количество насадок
4 шт
Венчики для взбивания
есть
Насадка-блендер
нет
Крюки для замешивания теста
есть
Универсальный измельчитель
нет
Комплектация
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Дополнительная информация
Отсек для хранения шнура питания
нет
Питание
Напряжение питания
220-240В/50-60Гц
Мощность в выключенном режиме
0 Вт
Габариты и вес
Глубина
7.5 см
Ширина
20 см
Высота
14.2 см
Вес
1.1 кг
Миксер Bosch MFQ 40304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ 40304