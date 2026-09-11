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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595847
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
69х56х12
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная

Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности закаленное стекло, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности закаленное стекло, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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