Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 595775
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток, защитное покрытие лезвий
Назначение
универсальные
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х20х4
Вес, г.
700
Описание товара Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК
Кусторез со стальными рукоятками РОСТОК RH500 500 мм 423555_z01 используется для обрезания тонких сучков, стрижки травы и формирования крон небольших деревьев и кустарников. Благодаря волнообразной форме лезвий минимизируется вероятность проскальзывания веток и обеспечивают чистый рез. Эргономичные рукоятки позволяют надежно ухватится и предотвращают выскальзывание инструмента из рук пользователя.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток, защитное покрытие лезвий
Назначение
универсальные
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Кусторез со стальными рукоятками РОСТОК RH500 500 мм 423555_z01 используется для обрезания тонких сучков, стрижки травы и формирования крон небольших деревьев и кустарников. Благодаря волнообразной форме лезвий минимизируется вероятность проскальзывания веток и обеспечивают чистый рез. Эргономичные рукоятки позволяют надежно ухватится и предотвращают выскальзывание инструмента из рук пользователя.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - стоимость товара 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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