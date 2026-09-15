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Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК

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Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 1
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 2
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 3
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 4
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
  • Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 1
  • Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 2
  • Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 3
  • Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 4
  • Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток, защитное покрытие лезвий
Назначение
универсальные
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х20х4
Вес, г.
700

Описание товара Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК

Кусторез со стальными рукоятками РОСТОК RH500 500 мм 423555_z01 используется для обрезания тонких сучков, стрижки травы и формирования крон небольших деревьев и кустарников. Благодаря волнообразной форме лезвий минимизируется вероятность проскальзывания веток и обеспечивают чистый рез. Эргономичные рукоятки позволяют надежно ухватится и предотвращают выскальзывание инструмента из рук пользователя.

Отзывы о товаре Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
противоскользящее покрытие рукояток, защитное покрытие лезвий
Назначение
универсальные
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
50
Длина лезвия, мм
186
Материал рукояток
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез со стальными рукоятками РОСТОК RH500 500 мм 423555_z01 используется для обрезания тонких сучков, стрижки травы и формирования крон небольших деревьев и кустарников. Благодаря волнообразной форме лезвий минимизируется вероятность проскальзывания веток и обеспечивают чистый рез. Эргономичные рукоятки позволяют надежно ухватится и предотвращают выскальзывание инструмента из рук пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез со стальными рукоятками RH500, 500мм, РОСТОК - стоимость товара 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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