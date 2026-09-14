Кусторез Palisad (60836)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Общая длина, мм
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 478269
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Доставка в Санкт-Петербурге
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810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
волнистые лезвия, тефлоновое покрытие, ограничитель сжатия
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х23
Вес, кг.
2
Описание товара Кусторез Palisad (60836)
Инструмент выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
волнистые лезвия, тефлоновое покрытие, ограничитель сжатия
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Инструмент выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Palisad (60836) - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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