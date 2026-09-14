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Кусторез Palisad (60836) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Palisad (60836)

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Кусторез Palisad (60836) - фото 1
Кусторез Palisad (60836) - фото 2
Кусторез Palisad (60836) - фото 3
Кусторез Palisad (60836) - фото 4
Кусторез Palisad (60836) - фото 5
Кусторез Palisad (60836) - фото 6
Кусторез Palisad (60836) - фото 7
Кусторез Palisad (60836) - фото 8
Кусторез Palisad (60836) - фото 9
Кусторез Palisad (60836) - фото 10
Кусторез Palisad (60836) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Общая длина, мм
560
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 1
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 2
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 3
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 4
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 5
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 6
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 7
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 8
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 9
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 10
  • Кусторез Palisad (60836) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез Palisad (60836)
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
волнистые лезвия, тефлоновое покрытие, ограничитель сжатия
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х23
Вес, кг.
2

Описание товара Кусторез Palisad (60836)

Инструмент выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Кусторез Palisad (60836)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Кусторезы
Тип инструмента
механический
Особенности
волнистые лезвия, тефлоновое покрытие, ограничитель сжатия
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
волнистые
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
190
Максимальный диаметр реза, мм
10
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Palisad (60836) - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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