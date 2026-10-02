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Кусторез Raco 4210-53/HS18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Raco 4210-53/HS18

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Кусторез Raco 4210-53/HS18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
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  • Кусторез Raco 4210-53/HS18 - фото 2
  • Кусторез Raco 4210-53/HS18 - фото 3
  • Кусторез Raco 4210-53/HS18 - фото 4
  • Кусторез Raco 4210-53/HS18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кусторез Raco 4210-53/HS18
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
Материал рукояток
полиамид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х23х4
Вес, г.
915

Описание товара Кусторез Raco 4210-53/HS18

Кусторезы RACO для любых типов кустарников, изготовленые из современных и качественных материалов. Обеспечивают максимальную площадь обработки с минимумом усилий, удобен в работе, надежен, с длительным сроком службы.

Отзывы о товаре Кусторез Raco 4210-53/HS18




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для изгороди
Особенности
рычажный привод
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
70
Длина лезвия, мм
235
Материал рукояток
полиамид
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы RACO для любых типов кустарников, изготовленые из современных и качественных материалов. Обеспечивают максимальную площадь обработки с минимумом усилий, удобен в работе, надежен, с длительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Raco 4210-53/HS18 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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