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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта

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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 1
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 2
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 3
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 4
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Общая длина, мм
500
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 1
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 2
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 3
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 4
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742685
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Материал рукояток
дерево
Общая длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х28
Вес, г.
850

Описание товара Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта

Кусторез с деревянными рукоятками Grinda WH500 500мм 40252_z02 - эффективный и практичный инструмент для быстрой обрезки живой изгороди и подравнивания кустарника. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежное удержание кустореза и позволяют контролировать усилие резки.

Отзывы о товаре Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Материал рукояток
дерево
Общая длина, мм
500
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Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез с деревянными рукоятками Grinda WH500 500мм 40252_z02 - эффективный и практичный инструмент для быстрой обрезки живой изгороди и подравнивания кустарника. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежное удержание кустореза и позволяют контролировать усилие резки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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