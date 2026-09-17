Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Длина лезвия, мм
210
Общая длина, мм
630
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 742687
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х20х4
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки
Кусторез GRINDA PROLine FH-630 с коваными лезвиями, 630мм, с алюм. рукоятками Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
630
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Страна производитель
Китай
Кусторез GRINDA PROLine FH-630 с коваными лезвиями, 630мм, с алюм. рукоятками Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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