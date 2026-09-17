Top.Mail.Ru
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 1
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 2
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 3
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 4
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 5
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Длина лезвия, мм
210
Общая длина, мм
630
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 1
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 2
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 3
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 4
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 5
  • Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х20х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки

Кусторез GRINDA PROLine FH-630 с коваными лезвиями, 630мм, с алюм. рукоятками Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.

Отзывы о товаре Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Общая длина, мм
630
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез GRINDA PROLine FH-630 с коваными лезвиями, 630мм, с алюм. рукоятками Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Grinda FH-630 423792, длина 630 мм, кованые лезвия, антикор. покрытие, алюминиевые рукоятки – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...