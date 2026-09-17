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Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук

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Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 1
Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 2
Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 3
Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Длина лезвия, мм
210
  • Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 1
  • Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 2
  • Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 3
  • Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Да
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х20х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук

Кусторез GRINDA PROLine FH-800T с коваными лезвиями, телеск., с алюм. рукоят., 630-800мм Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.

Отзывы о товаре Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Особенности
защитное покрытие лезвий
Телескопические рукоятки
Да
Материал лезвия
углеродистая сталь
Форма лезвий
прямые
Волнистые лезвия
Нет
Длина лезвия, мм
210
Материал рукояток
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез GRINDA PROLine FH-800T с коваными лезвиями, телеск., с алюм. рукоят., 630-800мм Применяется для стрижки травы, обрезки тонких веток и формирования кроны кустарников. Изготовлены из самых надёжных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Grinda FH-800T 423790, длина 630 - 800 мм, кованые лезвия, телескопический, алюминиевые рук - купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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