Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
В наличии
Код товара: 611823
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
механизм однорычажный
Назначение
для изгороди
Особенности
резиновый ограничитель
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Материал рукояток
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х11х3
Вес, кг.
1
Описание товара Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм
Кусторез RACO 4210-53/218 предназначен для обрезки веток кустов. Для точной работы прижим лезвий регулируется специальным винтом. Отполированные деревянные рукоятки предотвращают появление заноз на руках пользователя. Лезвие имеет антикоррозионное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента.
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Бренд
Тип товара
Кусторезы
Дополнительно
механизм однорычажный
Назначение
для изгороди
Особенности
резиновый ограничитель
Материал лезвия
сталь
Габариты инструмента
51
Длина лезвия, мм
225
Материал рукояток
дерево
Страна производитель
Китай
Кусторез RACO 4210-53/218 предназначен для обрезки веток кустов. Для точной работы прижим лезвий регулируется специальным винтом. Отполированные деревянные рукоятки предотвращают появление заноз на руках пользователя. Лезвие имеет антикоррозионное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез RACO с волнообразными лезвиями и деревянными ручками, 510мм - купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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