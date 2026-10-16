Кусторез Makita UN460WDZ
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб.
В наличии
Код товара: 639446
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 840 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
2х0.15х0.11
Вес, кг.
4.3
Описание товара Кусторез Makita UN460WDZ
Телескопическая штанга позволяет подравнять живые изгороди высотой до 4 м с учетом роста пользователя. Режущая поверхность имеет 10 положений фиксации для выбора оптимального угла реза. Имеет две рукоятки для комфортной работы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Телескопическая штанга позволяет подравнять живые изгороди высотой до 4 м с учетом роста пользователя. Режущая поверхность имеет 10 положений фиксации для выбора оптимального угла реза. Имеет две рукоятки для комфортной работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Кусторез Makita UN460WDZ - стоимость товара 11840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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