Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586262
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Пылесос BQ VC0801H вертикальный Gray
Вертикальный пылесос BQ VC0801H способен повлиять на вашу неприязнь к уборке. С ним вы сможете не только сами полюбить ее, но и привить эту любовь детям. Прибор мало весит (2.3 кг), поэтому его легко носить и толкать перед собой. Так как пылесос работает от собственного аккумулятора, радиус его действия не ограничен, а вы не зависите от розетки. Единственное – после 35 минут функционирования прибору понадобится подзарядка. Циклоническая система сбора пыли и фильтр НЕРА13 позаботятся о том, чтобы все собранные загрязнения оставались в съемном прозрачном контейнере объемом 0.5 л. Прибор можно использовать в разобранном виде, чтобы получить ручной пылесос для очистки салона авто. Для компактного размещения прибор получится разместить вертикально – крепление для этого предусмотрено в наборе реализации, как и комплект насадок. С пылесосом BQ VC0801H содержать дом в чистоте очень просто!
Вертикальный пылесос BQ VC0801H способен повлиять на вашу неприязнь к уборке. С ним вы сможете не только сами полюбить ее, но и привить эту любовь детям. Прибор мало весит (2.3 кг), поэтому его легко носить и толкать перед собой. Так как пылесос работает от собственного аккумулятора, радиус его действия не ограничен, а вы не зависите от розетки. Единственное – после 35 минут функционирования прибору понадобится подзарядка. Циклоническая система сбора пыли и фильтр НЕРА13 позаботятся о том, чтобы все собранные загрязнения оставались в съемном прозрачном контейнере объемом 0.5 л. Прибор можно использовать в разобранном виде, чтобы получить ручной пылесос для очистки салона авто. Для компактного размещения прибор получится разместить вертикально – крепление для этого предусмотрено в наборе реализации, как и комплект насадок. С пылесосом BQ VC0801H содержать дом в чистоте очень просто!
Пылесос BQ VC0801H вертикальный Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос BQ VC0801H вертикальный Gray